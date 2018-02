Mantega se reúne por duas horas com Dilma na Granja do Torto

Eugênia Lopes e André Dusek, da Sucursal de Brasília

Atualizado às 16h46



O ministro da Fazenda, Guido Mantega, se reuniu hoje por cerca de duas horas com a presidente eleita Dilma Rousseff, na Granja do Torto. É praticamente certa a manutenção de Mantega à frente da pasta no futuro governo Dilma. O economista, no enanto, não falou com a imprensa ao sair do local.

Na última sexta-feira, Michel Temer (PMDB), vice-presidente eleito da República e atual presidente da Câmara de Deputados, relativizou os rumores que circulam dando conta de que a presença do ministro da Fazenda, Guido Mantega, na viagem da presidente eleita Dilma Rousseff à Coreia do Sul seria uma confirmação de sua presença no futuro gabinete.