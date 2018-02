Eugênia Lopes, da Sucursal da Brasília

A presidente eleita, Dilma Rousseff, está reunida com o deputados Antônio Palocci e José Eduardo Cardozo, ambos do PT paulista. Cardozo chegou há pouco à Granja do Torto, onde ocorre a reunião, e Palocci já estava no local, pois antes havia almoçado com Dilma. A previsão é que a presidente não saia da Granja do Torto hoje.