Dilma Rousseff é multada pela quarta vez pelo TSE por propaganda antecipada

Carol Pires

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou multa pela quarta vez à candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff, por propaganda eleitoral antecipada. A nova multa é de R$ 6 mil, totalizando R$ 21 mil o débito aplicado à candidata petista.

Dilma infringiu a lei quando o PT veiculou no Rio Grande do Sul, nos dias 26, 28 e 31 de maio, uma propaganda no qual a candidata afirma: “O Brasil vive hoje seu melhor momento. Isso é apenas o começo de uma grande era de prosperidade. E o Rio Grande do Sul pode sim usufruir melhor desse novo tempo. Vamos consolidar o polo naval, recuperar a posição de destaque que sempre tivemos na indústria e na agricultura. Vamos fortalecer a educação, a saúde e a segurança, melhorar o emprego e o salário. É hora de acelerar e seguir em frente”.

O diretório do PT-RS também foi multado em R$ 7,5 mil. A ministra relatora deste caso foi Nancy Andrighi. Para a ministra, ao dizer frases como “vamos consolidar o polo naval” e “vamos fortalecer a educação, a saúde e a segurança” Dilma pratica “verdadeira propaganda eleitoral”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A propaganda transmite ao eleitor a ideia de que o Estado terá os benefícios citados apenas se a representada for eleita”, anota Andrighi no parecer. “Assim, com a associação do nome da pré-candidata às eleições presidências vindouras, a inserção teve o condão de influir na opinião dos eleitores”, completa.

O presidente Lula também foi multado seis vezes por propaganda eleitoral antecipada só este ano. As multas somam R$ 42,5 mil.