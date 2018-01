Dilma retoma defesa de assento permanente do Brasil no Conselho da ONU

Leonencio Nossa, da Agência Estado

A presidente Dilma Rousseff retomou nesta quinta-feira, 3, na primeira visita de um chefe de governo ao Palácio do Planalto, em seu mandato, a campanha do ex-presidente Lula por um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. No discurso de recepção ao primeiro-ministro do Timor Leste, Xanana Gusmão, Dilma defendeu mudanças na estrutura da ONU. “Quero salientar o quanto o Brasil aprecia o reiterado apoio de Timor Leste ao pleito brasileiro por um assento permanente no Conselho de Segurança”, afirmou.

No discurso, lido, Dilma disse que o governo brasileiro continua empenhado em ajudar na consolidação do Timor Leste, país da Ásia que adotou a língua portuguesa e que foi ocupado pela Indonésia até 2002.

Dilma citou o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo, morto em atentado no Iraque, pelo trabalho em prol da independência do Timor.

Em acordos assinados nesta quinta, Dilma renovou uma parceria para formação de professores e policiais no Timor Leste, contribuição em projetos voltados para jovens carentes e aperfeiçoamento da previdência. Atualmente, o Brasil e o Timor Leste têm 12 projetos de parceria em execução, como a manutenção de cursos de alfabetização e computação e um acordo na área de defesa e segurança.