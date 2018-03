Dilma Rousseff responde a Índio da Costa e diz que tem comparecido a debates

Tatiana Fávaro, de Campinas

A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, respondeu nesta quinta-feira, em Campinas, interior de São Paulo, à crítica sobre sua suposta fuga ao debate e disse que tem comparecido a todos os debates dentro dos mesmos parâmetros em que os demais candidatos comparecem. “Eu não conheço nenhum debate que esteja legal neste momento”, afirmou a ex-ministra.

Canditata do PT visitou creche no subúrbio de Campinas. Foto: Filipe Araujo/AE

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta quinta-feira, o candidato a vice-presidente de José Serra (PSDB), deputado Indio da Costa (DEM) escreveu no microblog Twitter que “Dilma fugiu do debate com Serra na CNA”. O tucano participou de sabatina na Confederação Nacional da Agricultura (CNA). O candidato a vice de Serra foi além na rede social: “Tenho mais experiência que a Dilma”.

“Não conheço” – Durante o dia, Dilma esquivou-se de comentar a candidatura a vice-presidente de Índio da Costa na chapa PSBD-DEM. “Eu não conheço, não tenho o prazer de conhecer o deputado Indio da Costa. Quanto às demais (perguntas sobre o candidato), principalmente quanto ao que eu acho disso (a escolha do nome de Índio da Costa para vice de Serra) eu não vou comentar porque não é apropriado”, afirmou a candidata, que cumpriu longa agenda na cidade.

Dilma chegou a Campinas por Viracopos por volta de 11h30, falou à imprensa e participou de almoço multipartidário com cerca de empresários e lideranças políticas locais e nacionais, como Marta Suplicy, o ministro Orlando Silva e o candidato ao governo de São Paulo Aloizio Mercadante (PT). Durante a tarde, a candidata visitou uma unidade de educação e um complexo hospitalar da periferia, acompanhada do prefeito de Campinas Hélio de Oliveira Santos (PDT).