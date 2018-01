Dilma recebe Shakira nesta quinta-feira em Brasília

Rosana de Cassia, da Agência Estado

A presidente Dilma Rousseff recebe a cantora colombiana Shakira Meberak na tarde desta quinta-feira, 17. Shakira está no Brasil para uma séria de shows. O primeiro aconteceu em Porto Alegre, no dia 15. Nesta quinta, ela se apresenta em Brasília, no estacionamento do estádio Mané Garrincha. E no sábado, 19, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Ainda nesta quinta-feira,antes de receber Shakira, Dilma participa, em Uberaba (MG) da cerimônia de assinatura do protocolo de intenções para a implantação do gasoduto e da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados de Uberaba. Depois de receber Shakira, Dilma despacha com o ministro da Educação, Fernando Haddad.