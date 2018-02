Dilma recebe integrantes da coordenação de campanha

João Domingos, de Brasília

A presidente eleita, Dilma Rousseff (PT), recebe nesta manhã, 1º, integrantes de sua campanha eleitoral. Já chegaram à casa dela, no Lago Sul, o assessor especial do presidente Lula e um dos coordenadores do programa eleitoral de Dilma, Marco Aurélio Garcia; o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Importações e Investimentos (Apex), Alessandro Teixeira e Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais.

Ao chegar na residência, Garcia disse que veio conversar com Dilma sobre a viagem que ela fará com o presidente Lula na próxima semana, quando se encontrará com chefes de Estado.

Questionado se continuará no governo Dilma, Garcia disse que, até o final do governo Lula, ele será mantido no cargo de assessor especial para assuntos internacionais. Se vai continuar ou não, depende da presidente eleita.

Ele também informou que a primeira reunião da equipe de transição do novo governo deve ocorrer “provavelmente” na sexta-feira.