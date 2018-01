Leonencio Nossa, da Agência Estado

O vocalista da banda irlandesa U2 e ativista social, Bono Vox, será recebido na próxima sexta-feira pela presidente Dilma Rousseff. A audiência que ocorrerá no Palácio da Alvorada está prevista para as 12 horas. O artista estará no País para shows em São Paulo. No mês passado, a presidente recebeu a cantora colombiana Shakira.

