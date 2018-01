Dilma recebe Bono Vox no Palácio da Alvorada nesta sexta

Depois da cantora colombiana Shakira, será a vez do líder da banda irlandesa U2, Bono vox, se encontrar com a presidente Dilma Rousseff. A visita está prevista para esta sexta-feira, 8, às 12h30 no Palácio da Alvorada, conforme divulgado pelo Blog do Planalto, em seu perfil no Twitter.

Na reunião, o cantor deve falar sobre combate à pobreza e ações sociais no continente africano. Bono preside a Fundação ONE, voltada a ações humanitárias na África. O cantor está no País para a megaturnê da banda U2, que faz shows nesse sábado, 9, domingo, 10, e quarta-feira, 13, em São Paulo, no estádio do Morumbi.

Em 17 de março, Dilma também tratou de assuntos sociais com a cantora Shakira, que integra fundação voltada à educação de crianças pobres na América Latina. No fim do encontro, a colombiana presenteou a presidente com um violão autografado.

