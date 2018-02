Dilma propõe “pacto antigastos” a partidos da base aliada

Proposta foi apresentada durante reunião com Conselho Político, realizada nesta tarde; ideia é mostrar que governo está preocupado com gastos

por Marcelo de Moraes

A presidente Dilma Rousseff propôs nesta terça-feira, 19, aos partidos da base aliada do governo uma espécie de “pacto antigastos”. A ideia é dar um sinal claro ao mercado de que existe a preocupação do governo e de sua base em controlar gastos, não aprovando propostas que possam comprometer as contas públicas. A proposta, segundo fontes do governo, está sendo discutida neste momento no Palácio do Planalto na reunião de Dilma com o Conselho Político.

O conselho reúne lideranças dos partidos da base de apoio ao governo na Câmara e Senado, além dos presidentes das siglas aliadas. Dilma já esteve reunida, separadamente, na semana passada, com lideranças da Câmara e, ontem, com líderes do Senado.