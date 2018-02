Dilma prepara termo de conduta para atender crianças em situação de catástrofe

Roldão Arruda

Está acontecendo na tarde desta sexta-feira, 21, na sede da Secretaria Especial de Direitos Humanos, em Brasília, a primeira reunião do grupo de trabalho criado pela presidente Dilma Rousseff, com a missão de preparar um termo de conduta para atendimento de crianças em situações de catástrofe – como a da região serrana do Rio. O grupo foi criado na manhã desta sexta, por iniciativa da própria Dilma, e será coordenado pela ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário. Também fazem parte do grupo representantes dos ministério da Saúde, Educação, Justiça, Desenvolvimento Social e Casa Civil.

Maria do Rosário, que já anunciou sua intenção de dar mais atenção à questão dos direitos das crianças e adolescentes à frente da Secretaria, esteve na quarta-feira, 19, na região serrana do Rio, justamente para verificar o atendimento dispensado à população infantil. O propósito do grupo de trabal ho é definir uma série de procedimentos que serão adotados em situação de emergência.