Dilma passa o domingo em audiências com autoridades internacionais

A presidente Dilma Rousseff passa o domingo, 2, em audiências com autoridades de outros países. A partir das 9h30, o príncipe Felipe, de Astúrias, herdeiro do trono espanhol; José Mujica, presidente do Uruguai; Kim Hwang-sik, primeiro-ministro da Coreia do Sul; José Sócrates, primeiro-ministro de Portugal; Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina; José Ramón Machado Ventura, vice-presidente de Cuba; e Taro Aso, ex-primeiro-ministro do Japão. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, cancelou a audiência.

Na fila de cumprimentos, neste sábado, 1º, ao ser parabenizada por alguns líderes políticos, Dilma conversou, abraçou e posou demoradamente para fotografias. Foram os casos da secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, e os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, do Paraguai, Fernando Lugo, e do Uruguai, José Mujica.

A conversa com Chávez foi mais demorada. O presidente venezuelano foi um dos primeiros líderes estrangeiros a elogiar publicamente a candidatura de Dilma à Presidência da República. Ao chegar em Brasília, Chávez voltou a elogiar Dilma e a reiterar que a tendência na gestão da presidenta é intensificar a política regional.

Dilma também conversou com Mujica e a mulher dele, a senadora Lucía Topolansky. Como a presidente, o casal uruguaio tem um passado de luta armada contra a ditadura militar. O cumprimento de Mujica e da primeira-dama uruguaia a Dilma gerou comentários entre eles que levaram a um sorriso.

Ao abraçar o paraguaio Lugo, Dilma também se demorou. O presidente do Paraguai se recupera de um câncer e ainda apresenta sinais dos efeitos das sessões de quimioterapia – está careca e aparentemente mais pálido.

Ministros assumem

Seis ministros assumem seus postos neste domingo. Às 10h é a vez da secretária de Comunicação Social, Helena Chagas. Às 11h, o novo ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, assume. Antonio Palocci assume a Casa Civil às 11h30. Celso Amorim transmite o cargo a Antonio Patriota, novo ministro das Relações Exteriores, às 14h. Tereza Campello, do Desenvolvimento Social, terá sua solenidade às 15h30. O novo secretário geral da Presidência assume o cargo às 17h30, encerrando a agenda dos ministérios neste domingo.