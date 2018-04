Dilma passa férias na base naval de Aratu; veja imagens

Heliana Frazão, especial para O Estado de S.Paulo

SALVADOR – A presidente Dilma Rousseff escolheu a praia de Inema, na base naval de Aratu, no subúrbio de Salvador, para o descanso de final de ano. Ela desembarcou na capital baiana por volta das 11h30 de segunda-feira, 26, e seguiu num helicóptero da Marinha até Inema, uma praia fechada onde ela tem total privacidade. Dilma está hospedada numa casa que costuma receber presidentes da república nos seus períodos de férias.

A presidente fez um breve passeio de meia hora na praia somente por volta das 18h com outras quatro pessoas, que a reportagem supõe que sejam a filha, o genro e um segurança. Só é possível acompanhar a movimentação da presidente na praia a cerca de 2 quilômetros do local. Dilma permaneceu sentada, tomou água de coco e em seguida retornou para a casa, que foi reformada para recebê-la.

A base de Aratu é a residência dos oficiais da Marinha, e a presença da presidente alterou a rotina do local, aumentando o rigor na fiscalização de quem entra e sai. A segurança feita pela Marinha na base foi reforçada em 30% do efetivo. Segundo fontes da base, o nível de exigência da segurança é mais rigoroso do que nas ocasiões em que o ex-presidente Lula foi recebido no local. A segurança no entorno da casa é feita por seguranças da presidência da república.