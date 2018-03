Dilma participará de filme de Spike Lee sobre transformações econômicas

Estadão.com.br

A presidente Dilma Rousseff recebeu na tarde desta quarta-feira, 25, o cineasta norte-americano Spike Lee, que está no Brasil para fazer um documentário sobre o País. Na rápida conversa com a presidente, o diretor convidou Dilma para dar um depoimento ao filme Go Brazil Go, sua nova produção, ainda sem data oficial de lançamento. Segundo Lee, a presidente respondeu que irá buscar uma brecha na agenda para participar do documentário.

A lista de Lee inclui personalidades brasileiras do esporte, artes e política. No entanto, o diretor evitou revelar os nomes aos jornalistas. Cogita-se participações dos jogadores de futebol Neymar e Ronaldo no documentário, além do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lee revelou que o filme vai tratar das transformações econômicas e sociais ocorridas no Brasil nos últimos anos. “É sobre o novo Brasil, como o Brasil emergiu como uma potência. Como um documentarista, o meu trabalho é achar a história, mostrar o que aconteceu para o Brasil se tornar uma potência”, disse.

O diretor retorna ao Brasil após 16 anos. Sua última visita foi em 1996, quando dirigiu o clipe They Don’t Care About Us do cantor Michael Jackson, gravado na comunidade Dona Marta, no Rio de Janeiro./Com informações da Agência Brasil