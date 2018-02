Dilma Rousseff: “Nunca este País gerou tanto emprego, tanta oportunidade”

Por Rodrigo Alvares

Além de estar com a voz rouca do discurso feito pela manhã durante a festa da Força Sindical, a ex-ministra da Casa Civil Dilma Rousseff basicamente o repetiu durante a comemoração feita no início da noite deste sábado, no Memorial da América Latina, em São Paulo. “Hoje é um dia de comemoração e é um dia de luta”, afirmou.

A pré-candidata do PT à Presidência da República também disse que o governo Lula “mostrou que o crescimento do País é um crescimento mais forte, onde cada brasileiro sabe que há distribuição de renda”. “Nunca este País gerou tanto emprego, tanta oportunidade”, disse.

Para encerrar, Dilma exaltou a Petrobrás e lembrou quando o governo FHC queria mudar o nome da empresa para “Petrobrax”: “Eles achavam que ter o Brasil no nome era motivo de desvalorização”.