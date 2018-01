Dilma inicia campanha de vacinação contra a gripe

Leonêncio Nossa, de ‘O Estado de S.Paulo’ em Brasília

A presidente Dilma Rousseff fez um apelo aos pais de crianças de seis meses a dois anos, às grávidas, às comunidades indígenas e às pessoas acima de 60 anos para que participem da campanha nacional de vacinação de combate à gripe.

Dilma iniciou hoje a campanha no Palácio do Planalto, ao ser vacinada por uma enfermeira, na presença do médico e ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Em entrevista, Dilma ressaltou a importância da campanha para evitar a pneumonia. Ela destacou também a “tradição” brasileira de imunizar a população. “Vai ter (vacina) para todo o mundo. Calculamos que cerca de 30 milhões de pessoas vão ser vacinadas nesse processo”, disse.