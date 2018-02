Dilma incumbiu ministro dos Transportes de apurar denúncias em sua pasta, diz Pimentel

Eduardo Kattah, de O Estado de S.Paulo

BELO HORIZONTE – O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, disse nesta segunda-feira, 4, que o ministro Alfredo Nascimento está incumbido de fazer uma “investigação rigorosa” sobre as denúncias de corrupção no Ministério dos Transportes. Integrante da comitiva da presidente Dilma Rousseff que compareceu ao velório do ex-presidente Itamar Franco, em Belo Horizonte, Pimentel evitou se estender sobre o assunto.

“A presidente da República já se manifestou. As providências necessárias foram tomadas. O ministro, de fato, foi confirmado no cargo, está incumbido de fazer uma investigação rigorosa, assim como a CGU vai fazer. E certamente tudo que tiver de ser apurado será apurado.”

Durante o período em que esteve no Palácio da Liberdade, onde o corpo de Itamar foi velado, Dilma não atendeu à imprensa.