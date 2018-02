Dilma inaugura teleférico no Complexo do Alemão no RJ

Bruno Boghossia, Alfredo Junqueira e Luciana Leal

A presidente Dilma Rousseff participou da inauguração do teleférico que liga cinco favelas do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, nesta quinta-feira, 7. A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e custou R$ 210 milhões. Nesse local, em 2008, Dilma foi batizada de “mãe do PAC” pelo antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva.

A presidente embarcou na gôndola de número 60 acompanhada do governador Sérgio Cabral (PMDB) e prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB).

A obra é considerada um marco do PAC pelos governos federal e estadual, por se tratar do primeiro sistema de transporte de massa por cabo do Brasil. O teleférico, com investimentos de R$ 210 milhões incluídos no Orçamento, se destaca na paisagem da região, ao lado de uma das principais vias expressas da cidade.

Cerca de 30 mil pessoas deverão usar o novo meio de transporte a cada dia. As estações foram construídas nos topos dos cinco morros mais populosos do conjunto de favelas e na estação de trem de Bonsucesso. Todo o sistema será operado pela Supervia, concessionária responsável pelo transporte ferroviário na região metropolitana do Rio.

Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o grande homenageado durante a inauguração do teleférico do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Sua ausência no evento foi lamentada nos discursos da presidente e do governador fluminense. Os dois creditaram ao ex-presidente a maior parte dos méritos pela realização das obras do teleférico, apontado por Dilma como símbolo do PAC.

“Todos sabemos que aqui falta uma pessoa, falta o Lula”, declarou Dilma, arrancando aplausos do pequeno público que acompanhava a solenidade. “Ele colocou não só recursos financeiros, mas carinho, amor, respeito e esperança de que este País possa ser diferente”.

Cabral informou que ligou para Lula nesta quinta-feira de manhã enquanto esperava Dilma na base aérea do Galeão. O ex-presidente disse ao governador que assistiria à transmissão do evento pela rede pública de TV NBR. “Um abraço ao presidente Lula que está assistindo à transmissão dessa inauguração. O senhor está no coração de todos nós”. Dirigindo-se à presidente Dilma, o governador do Rio declaro:. “A senhora, como o presidente Lula, acreditou em nós, acreditou neste projeto (do teleférico)”.