Dilma ganha retrato com os traços pop de Romero Britto

Leonencio Nossa

BRASÍLIA – A presidente Dilma Rousseff recebeu na tarde desta segunda-feira, 14, um quadro com um desenho do rosto dela feito pelo artista plástico pernambucano Romero Britto. Dono de uma galeria de arte pop em Miami, o artista esteve no Planalto para entregar a obra. Em janeiro, ele pagou US$ 20 mil para publicar o desenho na revista New York Magazine, do jornal New York Times.

Foto: Ed Ferreira/AE

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em entrevista após a audiência, ele contou que Dilma demonstrou interesse pelo seu trabalho gráfico num encontro no Rio, no ano passado. Britto faz sucesso no exterior pelos painéis geométricos e de cores fortes. O artista também se especializou em retratar políticos. Já fez retratos de George W. Bush e Shimon Peres e Ted Kennedy.

Britto disse que Dilma também demonstrou interesse pelas artes plásticas de uma forma geral. Ele estava acompanhado da ministra da Cultura, Ana de Hollanda. Ainda na entrevista, a ministra repetiu que a presidente demonstrou interesse pelas artes, mas admitiu que, na audiência de hoje, Dilma não fez nenhum pedido ou cobrança para sua pasta. Ana de Hollanda também não citou ações do ministério.