Dilma estará na posse de nova presidente da Petrobrás, segunda-feira

Rafael Moraes Moura e Ayr Aliski, de O Estado de S. Paulo

A presidente Dilma Rousseff estará no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, 13, para a cerimônia de posse da nova presidente da Petrobrás, Maria das Graças Silva Foster. A presença de Dilma foi anunciada em nota da estatal e confirmada pelo Palácio do Planalto. O evento está marcado para as 15 horas, no Salão Nobre do Edifício Sede da companhia, no Rio de Janeiro. Maria das Graças Silva Foster substituirá José Sergio Gabrielli de Azevedo.