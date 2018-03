Dilma está reunida com prefeitos e governadores das cidades-sede da Copa

Tânia Monteiro, de O Estado de S. Paulo

A presidente Dilma Rousseff já está reunida com prefeitos e governadores das cidades que sediarão a Copa do Mundo de 2014. No encontro serão avaliadas as obras de infraestrutura previstas para o evento. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e os governadores do Rio Grande do Sul, Tarso Genro; do Rio de Janeiro, Sergio Cabral; e do Ceará, Cid Gomes, não estão presentes. Todos foram convidados no dia 25 de maio. Os três governadores ausentes estão em viagem ao exterior.

O prefeito Gilberto Kassab informou nesta segunda-feira, 30, às 17h30, que não poderia participara da reunião por “compromissos intransferíveis”, já que ele será anfitrião da Conferência do Meio Ambiente em São Paulo, cuja abertura ocorrerá na noite desta terça-feira, 31. Kassab enviou, porém, em seu lugar a vice-prefeita Alda Marco Antonio.

A ausência de Kassab foi providencial porque o clima entre Planalto e prefeitura de São Paulo ficou ruim, particularmente com a presidente Dilma, e o ministro da Casa Civil, Antonio Palocci. Isso porque o PT sugeriu que a prefeitura de São Paulo foi responsável pelo vazamento para a imprensa de informações sobre o faturamento da Projeto Consultoria, empresa de propriedade do ministro Palocci, que teve o seu patrimônio multiplicado por 20 vezes nos últimos quatro 4 anos, mesmo período em que o ministro exercia mandato de deputado federal.