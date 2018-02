Dilma e Sérgio Cabral se encontram às 19 horas desta segunda-feira em Brasília

Eugênia Lopes, da Sucursal de Brasília

A presidente eleita, Dilma Rousseff, e o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), se reúnem daqui a pouco, às 19 horas, para discutir a ocupação do Complexo do Alemão e a Vila Cruzeiro pelas Forças Armadas e as polícias Civil e Militar do Estado. O encontro será no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição.

Na reunião, a presidente eleita também deverá tratar da indicação de peemedebistas para o seu ministério. Um dos cotados para assumir uma pasta no futuro governo é o ex-governador Moreira Franco (PMDB-RJ). Seu nome enfrenta, no entanto, resistências de Cabral. Daqui a quatro anos, o governador deverá disputar uma vaga no Senado e Moreira é um potencial adversário.