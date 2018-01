Em Portugal, Lula e Dilma choram a morte de José Alencar

Tânia Monteiro, enviada especial de O Estado de S. Paulo



A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltam ao Brasil apenas nesta quarta-feira, 30. Anteriormente, a assessoria de imprensa de Lula havia informado que a volta seria antecipada para esta terça-feira, 29, em razão da morte do ex-vice-presidente José Alencar.

Nesta quarta de manhã, Dilma participa da cerimônia em homenagem a Lula, quando o ex-presidente será condecorado com o título de doutor honoris causa, na Universidade de Coimbra. A presidente chegou nesta terça pela manhã em Lisboa. Ainda de acordo com a assessoria do ex-presidente, a viagem de volta está prevista para ocorrer após a homenagem e não haverá comemoração.

(Alterado às 16h04 para atualização de informações)

