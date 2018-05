Mônica Ciarelli

Rio – A presidente da República, Dilma Rousseff, e a presidente da Petrobrás, Graça Foster, estão juntas em um evento público pela primeira vez desde o início da onda de denúncias envolvendo a estatal. As duas participam em Pernambuco da entrega do petroleiro Dragão do Mar, da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Amanhã, Graça irá para Brasília depor na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre os casos Pasadena e SBM.