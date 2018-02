Dilma é capa da revista ‘Hello!’ na Bulgária

Daniel Galvão e Daiene Cardoso

A presidente Dilma Rousseff foi a capa da edição número 2 da revista “Hello! Bulgária”, publicação recém-lançada no país. Vestida com um terninho vermelho e com o braço esquerdo erguido, fazendo sinal de positivo, Dilma divide a página da revista com o cantor norte-americano Lionel Richie e a filha dele, além de uma celebridade do país.

Filha de um advogado búlgaro que migrou para o Brasil na década de 1930, a presidente ficou famosa no país dos Bálcãs já na época da campanha presidencial. Com a vitória, a fama de Dilma percorreu todo o país, onde ela tem parentes. “Dilma Rousseff – uma história búlgara” é o título da capa da “Hello! Bulgária” que já está nas bancas búlgaras e cita “uma história do local do acontecimento”.

A reportagem foi escrita pelo jornalista Georgi Nalbantov e é reproduzida também na página da revista na internet (www.hola.bg). No dia da posse (01), a presidente foi convidada pelo presidente da Bulgária, Georgi Parvanov, a visitar o país. “A vitória de Dilma Rousseff encheu de orgulho o povo búlgaro”, disse Parvanov, na ocasião. A “Hello! Bulgária” é a mais nova publicação do grupo que edita a revista “Hola!”, fundada na Espanha em 1944 e que está presente em mais de 70 países, por meio de 17 edições, entre eles o Brasil, onde foi lançada em 2010. A publicação dedica-se à intimidade de personalidades de diferentes áreas – da realeza às artes.

