Dilma é a única candidata que ainda não confirmou presença em debate da MTV

Por Ricardo Chapola

Até a última quarta-feira, 21, somente a presidenciável Dilma Rousseff (PT) ainda não havia confirmado presença no debate que será promovido pela MTV-Brasil no dia 10 de agosto, às 22h30. Pelo contrário, os adversários José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV) já garantiram que comparecerão ao evento que tem como principal objetivo aproximar o público jovem da política nacional.

Segundo informações da emissora, os produtores do debate pretendem dar espaço aos internautas para que enviem suas perguntas via Twitter. A ferramenta aumentará a interatividade do público que terá poder para pautar os assuntos que entrarão em discussão pelos candidatos à Presidência.