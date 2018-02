Dilma é a 16ª ‘pessoa mais poderosa do mundo’, diz revista

Bruno Siffredi, do estadão.com.br

A presidente eleita, Dilma Rousseff (PT), foi escolhida a 16ª “pessoa mais poderosa do mundo” pela revista norte-americana Forbes. A brasileira superou o CEO da Apple, Steve Jobs (17º), o presidente francês, Nicolas Sarkozy (19º), e a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton (20ª).

No site da revista, Dilma é apresentada como ex-guerrilheira marxista e primeira mulher eleita presidente no Brasil. A Forbes destaca a importância da economia brasileira – a maior da América Latina -, da qual Dilma estará à frente, e lembra que o País é um dos maiores exportadores de açúcar, suco de laranja, café, carne e frango do mundo.

Os primeiros cinco colocados na lista da Forbes são o presidente da China, Hu Jintao (1º), o presidente dos EUA, Barack Obama (2º), o príncipe da Arábia Saudita, Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud (3º), o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin (4º), e o papa Bento XVI (5º).

O empresário brasileiro Eike Batista, CEO do grupo EBX, aparece em 58º lugar, logo depois do terrorista saudita Osama Bin Laden (57º). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é citado na lista.