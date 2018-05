Dilma discutiu momento difícil com Obama, diz Patriota

Luciana Antonello Xavier, correspondente do Estado em Nova York

O ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, disse nesta terça-feira, 20, que a presidente Dilma Rousseff conversou com o presidente dos Estados Unidos Barack Obama sobre a “importância de coordenação sobre como lidar com o comércio internacional neste momento difícil” e manifestaram preocupação com a piora no cenário externo, em especial na Europa. Os dois tiveram um encontro bilateral breve, de menos de 30 minutos, no hotel Waldorf Astoria, em Nova York.

Segundo Patriota, ambos falaram da necessidade de se conversar de forma mais aprofundada sobre o tema antes do G-20, no início de novembro, em Cannes, na França. Dilma lembrou que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, irá tratar do assunto com o secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, esta semana em Washingnton, quando participam do Encontro de Outono do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Patriota afirmou ainda que Obama convidou a presidente para visitar os EUA no ano que vem e disse que os dois presidentes ressaltaram a importância dos países trabalharem juntos, especialmente num momento difícil para a economia mundial.

O ministro disse que os dois presidentes tiveram uma conversa curta sobre o mundo árabe, Líbia, mas não tocaram no assunto da Palestina. “Dilma ressaltou a importância de que a etapa de apoio à Líbia se desenvolva no âmbito da ONU”, disse o ministro. Questionado se Dilma falará sobre o apoio à Palestina no discurso desta quarta-feira, 21, na ONU, Patriota se limitou a responder: “Melhor aguarda até amanhã. Mas será um discurso histórico”. Dilma será a primeira mulher a abrir uma Assembleia Geral da ONU.