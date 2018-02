Dilma desiste de ir à abertura da Flip

Leonencio Nossa, de O Estado de S. Paulo

A presidente Dilma Rousseff desistiu de participar da abertura da Festa Literária Internacional de Paraty (RJ), na noite desta quarta-feira, 6. A presença da presidente, na solenidade em homenagem ao crítico literário Antonio Cândido, uma das atrações da Festa, chegou a ser cogitada pelo Palácio do Planalto, na semana passada.

Auxiliares diretos da presidente disseram que Dilma avaliou que não poderia ficar fora de Brasília por muito tempo, nesta semana, por conta da última crise provocada pelas denúncias de corrupção no Ministério dos Transportes. Nesta terça-feira, 5, ela está em Porto Velho (RO) e na quinta, 7, vai estará no Rio de Janeiro na inauguração de um teleférico no Morro do Alemão.