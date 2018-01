Dilma desembarca em Natal para passar carnaval

Tânia Monteiro

A presidente Dilma Rousseff desembarcou nesta sexta-feira, por volta das 18 horas, em Natal, no Rio Grande do Norte, onde dever passar o feriado de carnaval com a família. Dilma vai se hospedar no hotel de trânsito do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que pertence à Aeronáutica. O local passou por adaptações para acomodar a presidente. As modificações estão dentro de uma reforma maior de caráter técnico, com gasto estimado em R$ 7,9 milhões.

Dilma escolheu o local por ser totalmente privado – não há acesso de turistas, o espaço aéreo é fechado e acesso por mar é monitorado pela Marinha.

Vários políticos da região tentam audiências com a presidente, mas Dilma não deve atendê-los. Ela quer descansar.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.



Dilma desembarca em Natal nesta sexta. Foto: Ed Ferreira/AE