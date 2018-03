Dilma deixa Washington, segue para Boston e volta ao Brasil à noite

Vera Rosa, enviada especial a Washington

A presidente Dilma Rousseff deixou há pouco o hotel onde estava hospedada, em Washington, e segue agora para o aeroporto, de onde embarcará para Boston. Dilma visitará o Massachusetts Institute of Technology Media Lab, onde participará de Mesa Redonda com a comunidade acadêmica e científica, e a Universidade de Harvard. Durante a visita serão anunciadas novas parcerias do programa Ciência Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo no Exterior.

A agenda inclui ainda almoço oferecido pelo governador de Massachusetts, Deval Patricke, e palestra na Harvard Kennedy School of Government. O embarque para o Brasil está previsto para o final da noite.