Dilma dá entrevista no RS e repete promessas da primeira visita ao Estado

Por Wálmaro Paz, especial para o Estado

Na sua terceira viagem ao Rio Grande do Sul como pré-candidata, a ex-ministra Dilma Rousseff (PT) deu entrevista à rádio Farroupilha, uma das mais populares do Estado e prometeu as mesmas coisas que já prometera em entrevistas e discursos desde a primeira visita.

Na tentativa de conquistar os eleitores da capital gaúcha, comprometeu-se com a construção de uma segunda ponte sobre o Guaíba – obra almejada pela população para desafogar o trânsito da capital em direção à zona sul do Estado.

Para os aposentados, prometeu continuar com a política de Lula de valorização do salário mínimo, alegando que 70% dos inativos brasileiros recebe o piso salarial. Porém, evitou responder sobre o aumento de 7,7% concedido aos aposentados pelo Congresso Nacional. Dilma se limitou a comentar que Lula teria pedido aos técnicos da Fazenda um estudo sobre a viabilidade financeira do aumento para decidir se irá sancionar a proposta dos parlamentares.

Ela afirmou que dará tratamento especial para os trabalhadores inativos: “Vou dar tratamento especial para os aposentados por um motivo muito simples: eles contribuíram para a construção do País. Não é justo que eles tenham perdas sistemáticas de inflação, como ocorria no passado”, salientou Dilma, comparando a gestão Lula com a do antecessor Fernando Henrique Cardoso.