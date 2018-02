Dilma convidará Mendes Ribeiro para liderança do governo na viagem a PR

Christiane Samarco

O convite da presidente Dilma Rousseff ao deputado Mendes Ribeiro (PMDB-RS) para comandar a liderança do governo no Congresso Nacional será feito a bordo do avião presidencial. A presidente convidou o parlamentar para embarcar com ela no fim da manhã desta sexta-feira, 1º, para Chapecó (PR). De lá eles embarcarão de helicóptero para Francisco Beltrão, onde Dilma lançará o Plano Safra de Agricultura Familiar 2011-2012.

No trajeto, eles vão conversar sobre o que Dilma espera do novo líder, que assume com o desafio de articular a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que terá que ser votada até dia 15 para que o Congresso possa entrar em recesso. As ministras de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, e da Casa Civil, Gleisi Hoffman, também deverão acompanhar a presidente na viagem e com isso participar da conversa com Mendes Ribeiro, afinando o discurso do novo time que vai tocar a articulação política do governo.