Dilma convida FHC para participar de encontro com Obama

Julia Duailibi, de O Estado de S. Paulo

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso embarcaria na noite desta sexta-feira, 18, para Brasília. Ele foi convidado pela presidente Dilma Rousseff para participar de almoço com o presidente norte-americano Barack Obama, neste sábado, 19.

Participam do almoço no Itamaraty também empresários, executivos e sindicalistas. Está previsto ainda encontro reservado com um grupo de empresários, entre eles o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, além do presidentes da Vale, Roger Agnelli; da Petrobras, Sérgio Gabrielli; da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), Paulo Godoy; e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

(Com informações da Reuter)