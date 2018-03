Dilma chega ao Escritório da Presidência em São Paulo

Anne Warth, da Agência Estado

A presidente Dilma Rousseff chegou ao Escritório Regional da Presidência da República, na Avenida Paulista, em São Paulo, por volta das 13h30, onde deve se reunir com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Às 16h30, Dilma recebe no gabinete o ministro dos Esportes, Orlando Silva, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e o prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab (DEM).

O helicóptero com Dilma parou no heliponto do Banco Safra, de onde ela foi, de carro, para o prédio do Banco do Brasil (BB), onde fica o gabinete presidencial.