Dilma chega à localidade na Bahia onde vai passar o carnaval

Eliana Lima, especial para O Estado de S.Paulo

SALVADOR – A presidente Dilma Rousseff passa o feriado de Carnaval na Bahia. Ela desembarcou no início da tarde da sexta-feira, 17, na Base Aérea de Salvador, onde foi recebida pelo governador Jaques Wagner. De lá, Dilma seguiu de helicóptero até a Base Naval de Aratu, nos arredores da capital baiana, onde permanecerá até a próxima terça-feira, 21. O local foi o mesmo escolhido pala presidente para o descanso de final de ano, quando passou dez dias. Também era o preferido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devido à possibilidade de isolamento que o local oferece.

A presidente embarcou em Porto Alegre, onde estava desde a última quinta-feira, 16, e viajou acompanhada da filha, Paula, do genro e do neto. No carnaval de 2011, Dilma escolheu a base militar na Praia de Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, e também foi acompanhada da família.

Apesar da expectativa dos nativos que passam pelo pier na praia de São Tomé de Paripe, que faz divisa a Base Naval, com destino às ilhas da Baía de Todos os Santos, Dilma não apareceu para o banho de mar. A presidente permaneceu toda a tarde na residência destinada a visitantes ilustres.