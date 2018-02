Dilma cancela viagem ao Rio Grande do Norte

Tânia Monteiro

Brasília – Mais uma vez em decorrência de uma forte gripe ainda não curada, a presidente Dilma Rousseff cancelou um compromisso da agenda. Desta vez foi a viagem ao Rio Grande do Norte, onde inauguraria, na manhã desta segunda-feira, 9, o aeroporto internacional governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante. De acordo com a Secretaria de Imprensa da Presidência, a presidente precisou cancelar a presença na cerimônia, por conta da gripe, e o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, vai representá-la.

Na quinta-feira, 5, Dilma já havia adiado a entrevista que concederia à Rede Record para defender a realização da Copa no País. Naquela ocasião, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, justificou seu atraso à reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselhão, também em razão da gripe.

Mesmo assim, a presidente cumpriu os compromissos previstos para os dias seguintes, inclusive para o fim de semana, mas sua voz estava visivelmente enrouquecida nos discursos que fez e ela ainda demonstrava sinais da doença.

O frio que pegou no Rio Grande do Sul, na sexta e no sábado, acabaram contribuindo para dificultar sua recuperação.

Nesse domingo, 8, no entanto, Dilma ainda foi a Belo Horizonte, na cerimônia de inauguração do Centro de Controle de Operações do Tráfego e para doar 19 ambulâncias para expansão do Samu de Minas Gerais, Estado do seu principal adversário nas eleições de outubro, o senador Aécio Neves (PSDB).

Dilma permanece durante a manhã no Palácio da Alvorada e a agenda da tarde desta segunda, em Brasília, até agora, está confirmada. Ela deverá participar, às 16h30, da solenidade de sanção da lei que dispõe sobre cotas no serviço público federal, no Palácio do Planalto.