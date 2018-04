Dilma autoriza férias a parte de sua equipe

Rosana de Cassia, da Agência Estado

As ministras do Planejamento, Miriam Belchior, e da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, foram autorizadas a tirar 16 dias de férias, a partir de 31 de dezembro. Os despachos da presidente Dilma Rousseff foram publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 29.

Os ministros do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência,José Elito Siqueira e da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, também foram autorizados a descansar, mas por um período menor, de quatro dias, entre 2 e 6 de janeiro.

A presidente, que descansa na Bahia, só deverá retornar a Brasília no dia 9 ou 10 de janeiro. Nesta manhã, aproveitou a manhã ensolarada em Salvador e o pouco movimento na região da Praia de Inema, a 40 quilômetros do centro da cidade, para fazer uma caminhada pela faixa de areia da Base Naval de Aratu.