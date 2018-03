Dilma anuncia novo valor para Bolsa Família na próxima semana

Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff vai anunciar o reajuste para o Bolsa Família no início de março. O anúncio está previsto para o dia 1º, durante visita da presidente ao município de Irecê, sertão da Bahia.

O valor do reajuste ainda não está definido. A ministra de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Tereza Campello, terá ainda reunião com a presidente nesta semana para definir o novo valor.

O anúncio do reajuste vem sendo pensado no contexto de atividades relacionadas ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. De acordo com dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 93% dos usuários do cartão são mulheres.

A ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Iriny Lopes, fará parte da comitiva presidencial na viagem a Irecê, onde participará da abertura da Feira da Economia, organizada por um grupo de produtoras rurais do município.

O Bolsa Família foi reajustado pela última vez em setembro de 2009. Os valores pagos atualmente variam de R$ 22 a R$ 220, dependendo da quantidade de filhos e da renda de cada família atendida. O valor médio pago pelo Bolsa Família é R$ 94.

A Bahia é estado com maior número de famílias atendidas pelo programa. Dados deste mês indicam que 1,7 milhão de famílias baianas recebe o Bolsa Família. Em seguida, vem São Paulo, com 1,2 milhão de famílias, e Minas Gerais, com 1,1 milhão.