Dilma almoça com Lula e tem reunião com Alckmin e Kassab em SP

Gustavo Uribe, da Agência Estado

A presidente Dilma Rousseff reúne-se nesta sexta-feira, 25, na capital paulista com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), além do ministro do Esporte, Orlando Silva (PCdoB), por volta das 16h30. Dentre os assuntos em pauta, os investimentos do governo federal em São Paulo para a Copa do Mundo de 2014. Este será o primeiro encontro oficial de Dilma com o tucano e o democrata, após vencer a eleição presidencial do ano passado.

A reunião será no escritório Regional da Presidência em São Paulo. O encontro foi definido na noite da quinta-feira, 24, a pedido da Presidência da República. A presidente deve chegar em São Paulo por volta das 13 horas e, antes do encontro para discutir a Copa de 2014, almoça com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no escritório da Presidência.