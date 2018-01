Deputado entrega camisa do Flamengo para presidente da Câmara

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

O deputado Marcelo Matos (PDT-RJ) rompeu com o protocolo da Câmara na tarde desta quarta-feira, 2, e entregou no meio da sessão uma camisa do Flamengo ao presidente da Casa, Marco Maia (PT-RS). A camisa tem o número 10 e o nome do presidente da Câmara.

Matos diz ser amigo dos diretores do Flamengo e que a camisa foi entregue a pedido da presidente Patrícia Amorim. “A presidente pediu que eu entregasse a camisa para ele porque nós fomos campeões da Taça Guanabara. Ele (Marco Maia) é gremista e hoje o Ronaldinho Gaúcho está no Flamengo e nós queríamos fazer a homenagem”, disse o deputado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao receber a camisa, Maia lembrou o fato de ser gremista e afirmou que, por isso, tem uma “pendência” com o Flamengo. Matos disse que convidou o presidente da Casa para acompanhar a final do campeonato carioca, para qual o Flamengo está classificado devido ao título da Taça Guanabara.