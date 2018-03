Depois do Dilmaboy, o Garibieber

Carol Pires, da Sucursal de Brasília



Enquanto na campanha presidencial faz sucesso o vídeo Dilmaboy, na campanha para o Senado no Rio Grande do Norte o hit é o Garibieber – mistura de Garibaldi com Justin Bieber, ídolo teen mundial.

No vídeo, Garibaldi Alves Filho, ex-presidente do Senado e candidato à reeleição pelo PMDB, aparece com os cabelos de Bieber, de franja comprida e penteada para o lado. A música é uma paródia do hit “Baby”, do cantor canadense.

“Quem muito fez, fará bem mais. Olhe pra frente, olhe pro lado, olhe pra trás. Fez no Brasil, fez no Estado, fez no Brasil. É Garibaldi no Senado”, diz a paródia. O vídeo, até agora, teve 2.722 visualizações no Youtube. O DilmaBoy 176.216.

A equipe da campanha de Garibaldi encontrou o vídeo na internet através de sistema de monitoração do nome do candidato em sites de relacionamento. O autor do vídeo, no entanto, ainda não foi localizado pela campanha.

Em um primeiro momento, a assessoria ficou receosa com a repercussão do vídeo, mas depois decidiram ajudar na divulgação indicando o link no Twitter do senador, que está licenciado. No Twitter, a campanha também está pedindo aos eleitores que contribuam com novos vídeos, fotos ou depoimentos.