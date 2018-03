Depois de receber defesa de Demóstenes, Conselho de Ética se reúne nesta quinta

Agência Senado

O Conselho de Ética do Senado realiza reunião administrativa na manhã desta quinta-feira, 26. No quinto encontro do colegiado neste ano, os parlamentares devem apreciar requerimentos relativos à representação do PSOL contra o senador Demóstenes Torres (sem partido-GO), acusado de envolvimento com o empresário Carlinhos Cachoeira.

Na noite de dessaquarta-feira, 25, o Conselho recebeu a defesa prévia do senador. O documento com 61 páginas foi entregue pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro.

Demóstenes pede que o Conselho aguarde a manifestação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a validade das escutas telefônicas de conversas entre ele e o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.

Além de sustentar a ilegalidade das escutas, o senador argumenta também que a representação do PSOL é inepta por se basear em matérias jornalísticas e pede ao conselho de Ética que aguarde as conclusões da comissão parlamentar mista de inquérito que vai investigar o caso.