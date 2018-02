Depois de acareação com Durval Barbosa, José Roberto Arruda viaja para os Estados Unidos

Rodrigo Alvares

O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (ex-DEM, sem partido) viajou para os Estados Unidos depois da acareação com Durval Barbosa, que delatou o esquema de corrupção em seu governo no Distrito Federal. De acordo com fonte ligada ao caso, Arruda deve retornar ao Brasil no fim do mês. Cristiano Maronna, um dos advogados do ex-governador, não confirmou que ele esteja no exterior.

Um inquérito corre no Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o esquema de corrupção do DF. O escândalo do “mensalão do DEM”, como ficou conhecido o esquema, foi revelado em novembro passado na Operação Caixa de Pandora.