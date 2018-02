Depois das denúncias, governo manifesta apoio a ministro dos Transportes

Leonencio Nossa e Rosana de Cassia, de O Estado de S. Paulo

O governo manifestou, por meio de nota, sua confiança no ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República, na manhã desta segunda-feira, 4, o ministro é o responsável pelo processo de apuração das denúncias contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), de suspeita de corrupção, que culminou com o afastamento dos principais envolvidos. A presidente já conversou com o ministro sobre isso, de acordo com a nota.

A manifestação da Presidência coincide com a reação de aliados que consideram insustentável a permanência do ministro no cargo, depois dessas acusações.

Reportagem publicada pela revista ‘Veja’ revela o funcionamento de um esquema montado nos Transportes baseado na cobrança de propinas de 4% das empreiteiras e de 5% das empresas de consultoria que elaboram os projetos de obras em rodovias e ferrovias.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram afastados pelo governo o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Luiz Antônio Pagot, o presidente da Valec Engenharia, José Francisco das Neves, o chefe de gabinete do ministério, Mauro Barbosa Silva, e o assessor Luís Tito Bonvini.