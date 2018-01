DEM se encontra com Alckmin para dar largada em minirreforma do secretariado

Julia Duailibi, de “O Estado de S.Paulo”

A liderança nacional do DEM deve desembarcar nesta terça, 26, em São Paulo para um encontro com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). A reunião servirá para definir a participação da legenda no governo tucano. Hoje, o cenário mais provável para o DEM é ficar com a Secretaria de Agricultura ou com a Secretaria de Desenvolvimento Social. A troca de cadeiras nas secretarias dará curso a uma minirreforma no secretariado do governador.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Haverá mudanças também na pasta do Desenvolvimento Econômico, do vice-governador Guilherme Afif Domingos, que ficará com alguém ligado ao PSDB.