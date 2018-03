DEM pede expulsão de prefeito que declarou apoio a Dilma

Gustavo Uribe

O presidente nacional do DEM, deputado federal Rodrigo Maia (RJ), informou há pouco que encaminhou à Executiva Nacional, na manhã de hoje (8), pedido de expulsão do partido do prefeito de Tanabi, José Francisco de Mattos Neto. O político causou polêmica na noite de ontem (7) ao participar de jantar de apoio à candidata do PT à sucessão presidencial, Dilma Rousseff. Durante o evento, promovido em São José do Rio Preto (SP), o prefeito admitiu ser favorável à candidatura da petista e teceu duras críticas ao PSDB, legenda aliada do DEM.

Em nota, Maia considerou “injustas” as declarações de Neto e ressaltou que elas não representam “o sentimento do partido e de seus filiados.” O prefeito de Tanabi acusou a administração do PSDB em São Paulo de ter “sucateado os serviços públicos” e pediu votos para Dilma, segundo ele “a mais preparada para a Presidência”. O presidente do DEM lamentou as declarações e disse ser testemunha dos investimentos do PSDB realizados na cidade de Tanabi.

Essa não é a primeira vez nessas eleições que o DEM enfrenta problemas com dissidências. Em junho, o vereador Carlos Apolinário foi afastado da liderança da bancada do partido na Câmara Municipal de São Paulo. O parlamentar criou saia-justa ao anunciar apoio à candidatura do senador Aloizio Mercadante (PT-SP) à sucessão no Palácio dos Bandeirantes. Em São Paulo, o DEM está fechado em torno do nome de Geraldo Alckmin (PSDB) ao cargo e indicou o vice na coligação, Guilherme Afif Domingos. Outro vereador do DEM, Milton Leite, também anunciou apoio a Mercadante.