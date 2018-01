Declarações como as de Bolsonaro contribuem para o debate, opina filha de Marcelo Tas

André Mascarenhas, do Estadão.com.br

Marcelo Tas e a filha, Luiza Athayde, em foto veiculada durante o programa CQC, da Band

A estudante de direito Luiza Athayde, de 22 anos, teve sua orientação sexual exposta na TV, pelo próprio pai, mas não viu problema nisso. Pelo contrário, até o incentivou a fazê-lo. Homossexual assumida desde os 15 anos, Luiza é filha do apresentador Marcelo Tas, do CQC, e protagonizou na noite desta segunda-feira, 4, mais um capítulo da novela envolvendo o deputado federal Jair Bolsonaro, acusado de racismo e homofobia por outros parlamentares e entidades da sociedade civil. Em entrevista ao Radar Político nesta terça-feira, 5, ela defendeu o direito de Bolsonaro em expor suas opiniões e criticou as tentativas de criminalizá-lo pelas declarações.

“Quanto mais pessoas como o Bolsonaro aparecem na mídia e falam essas coisas, e mais discussão tem com relação a esse assunto, melhor”, disse a estudante, após garantir ter sido mais fácil para ela do que para o pai a decisão de colocá-la no programa. “A reação das pessoas a essas coisas que ele [Bolsonaro] fala, super preconceituosas, é a melhor forma de ter esse diálogo. É um diálogo super importante que não existe no Brasil. No Brasil, a gente tem essa postura de todo mundo falar que não preconceito contra nada, e ninguém discute nada. Agora esse diálogo está começando a ser criado.”

Após veicular uma nova entrevista com Bolsonaro, na qual o deputado voltou a atacar os homossexuais, Tas usou sua filha para dar o exemplo de que pais de gays e de lésbicas podem conviver muito bem com a questão. “Esta pessoa que está aqui comigo se chama Luiza. Ela é minha filha”, disse Tas, ao fim da reportagem, com a foto acima nas mãos. “Essa foto foi feita em Washington, onde ela vive hoje. Ela ganhou uma bolsa para estudar na American University, é estagiária da Organização dos Estados Americanos. Ela é gay e eu tenho muito orgulho de ser pai da Luiza. Tá certo deputado?”

Bolsonaro foi parar no topo dos assuntos mais comentados da semana passada após afirmar, em resposta a uma pergunta da cantora Preta Gil, no CQC, não correr o “risco” de um filho seu se apaixonar por uma mulher negra. “Meus filhos foram muito bem educados”, alegou o parlamentar na ocasião. Nesta segunda, o programa veiculou uma nova reportagem com o deputado, que voltou a carga contra os homossexuais. “Ninguém tem o prazer de ter um filho gay. Ou alguém tem?”, disse Bolsonaro em um dos trechos da matéria.

A iniciativa de expor a orientação sexual de Luiza foi uma reação à atitude do parlamentar, que mostrou uma foto do cunhado negro para garantir que não tem preconceito de raça.