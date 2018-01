Castelo de Areia: Só ‘investigação adequada legalmente’ acabará com impunidade, diz constitucionalista

André Mascarenhas, do Estadão.com.br

A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de anular as provas obtidas por meio de escutas telefônicas na Operação Castelo de Areia, abre um precedente para que a Polícia Federal e o Ministério Público reavaliem seus métodos investigativos. Mais que isso: quando se utilizam de expedientes ilegais, essas instituições contribuem para a sensação de impunidade dos cidadãos, já que todo o trabalho de apuração torna-se inválido quando chega aos tribunais. A avaliação é do constitucionalista Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira, para quem as ações espetaculosas da PF estão com os dias contados.

“O que se quer? Se quer punir efetivamente ou se quer o estardalhaço, o estrépito? Porque se queremos punir efetivamente, o que convém a todo mundo é uma investigação adequada legalmente”, disse o advogado em entrevista ao Radar Político nesta quarta-feira, 6. Decisão do STJ desta terça-feira, 5, considerou inválidas as escutas feitas na Castelo de Areia, que tiveram como base uma denúncia anônima.

O advogado lamentou ainda que todo o trabalho no caso tenha “ido pelo ralo” por conta das metodologias adotadas pelos investigadores. “Vem o estrépito, fala-se sobre uma série de coisas, e depois acontece isso. Vai para o Judiciário e o Judiciário diz que é tudo nulo. Como fica para o cidadão comum? Fica uma desconfiança permanente, inclusive em relação à Justiça”, afirma. “Acho isso muito perigoso, porque só desmoraliza a instituição”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na opinião do constitucionalista, a mensagem que fica é de que a polícia e o MP terão de rever suas metodologias. “Ou a polícia e, nesse sentido, o Ministério Público – a quem incumbe o controle do inquérito policial – trabalham muito mais a área de inteligência, ou o judiciário não vai aceitar as provas, porque isso viola direitos constitucionais”, diz.

Ferreira concorda com a avaliação do STJ, que considerou os pedidos de quebra sigilo inválidos por terem como origem uma denúncia anônima. “A denúncia anônima não é anônima coisa nenhuma. Ela é anônima porque ela não tem um denunciante. A denúncia anônima pode provir, inclusive, até do próprio órgão policial”, conclui.