Debate sobre proteção de dados pessoais é prorrogado até dia 30

Bruno Titz de Rezende e Milton Fornazari Junior

O Ministério da Justiça prorrogou até 30 de abril o debate público sobre o anteprojeto de lei da proteção de dados pessoais. Qualquer pessoa pode encaminhar sua sugestão para o site culturadigital.br/dadospessoais. O objetivo é proteger a privacidade dos cidadãos contra a comercialização não autorizada de informações pessoais.

O art. 4º do projeto traz um abrangente conceito de dado pessoal. Contudo, para a aplicação da lei penal, devemos fazer a distinção com o conceito de dados cadastrais. Esses são as informações objetivas fornecidas por consumidores e armazenadas em bancos de dados de empresas.

Os elementos componentes dos dados cadastrais são relativos à qualificação da pessoa: nome, CPF, endereço e número de telefone. Tais informações não revelam quaisquer aspectos da vida privada ou da intimidade e permitem ao Estado a individualização de cada pessoa no meio social, distinguindo-a das demais.

É exigido que todos possuam tais elementos identificadores e, como são dados objetivos, não permitem qualquer juízo de valor sobre a pessoa. Sua importância no meio social é tanta que o não fornecimento à autoridade policial ou judiciária configura contravenção penal.

Na investigação criminal, muita das vezes, torna-se necessário o imediato conhecimento dos dados cadastrais de determinada pessoa (testemunha ou autor do delito). Com esse propósito o art. 6º, III, do Código de Processo Penal (poder geral de polícia) possibilita ao delegado de polícia requisitar dados cadastrais a empresas.

Entretanto, existem 2 espécies de dados cadastrais cujas requisições nem sempre são atendidas por explícita confusão conceitual. Estamos nos referindo aos dados cadastrais bancários (nome, nº de conta corrente bancária, CPF, endereço e nº de telefone) e dados cadastrais telefônicos (informações do usuário de determinada linha telefônica: nome, nº da linha, CPF e endereço).

A jurisprudência não está pacificada. Porém, para nós é evidente que a mera informação de que uma pessoa possui a conta nº X no banco Y (dados cadastrais bancários) não pode ser equiparada às informações sobre aplicações financeiras efetuadas, o saldo da conta e transferências bancárias (informações protegidas por sigilo bancário).

Da mesma forma, não deve ser igualada à comunicação telefônica (conversa entre duas ou mais pessoas por telefone e protegida por sigilo) os dados cadastrais telefônicos (identificação do usuário da linha telefônica).

A intenção do projeto é boa. E mais, é uma grande oportunidade para o legislador incrementar os instrumentos do Estado na solução de crimes, com observância aos direitos individuais dos cidadãos. Para isso, basta incluir nas disposições transitórias do projeto um dispositivo esclarecendo que o delegado de polícia pode requisitar dados cadastrais, incluindo os dados cadastrais bancários e telefônicos.

Bruno Titz de Rezende é delegado de Polícia Federal, mestrando em Direito Penal (PUC/SP); Milton Fornazari Junior é delegado de Polícia Federal, mestre em Direito Penal (PUC/SP)